Una notte di lavoro per i Vigili del Fuoco a Cosenza che poco dopo le 3 sono stati allertati per un incendio che è divampato nel deposito di Ecologia Oggi in zona Vaglio Lise, nel quartiere di via Popilia, per l’esattezza in via Pietro Nenni. Secondo le prime ricostruzioni sono stati interessati alcuni mezzi utilizzati dall’azienda per la raccolta dei rifiuti. Dalle prime informazioni, sarebbero almeno sei i compattatori ad aver riportato ingenti danni.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche le forze dell’ordine che hanno raccolto i primi elementi per ricostruire la dinamica degli eventi. Si lavora soprattutto sulla matrice dolosa: sarebbero state rinvenute delle tracce tanto da ipotizzare che il fuoco sia stato appiccato volutamente. Inoltre sono stati acquisiti da parte degli agenti della Polizia di Stato i filmati delle telecamere di videosorveglianza.

Cosenza, incendio nel deposito di Ecologia Oggi

Non è la prima volta che un incendio divampa nel deposito di Ecologia Oggi a Cosenza o in altre città della Provincia. L’ultimo, in ordine cronologico, avvenne a Cetraro il 9 giugno del 2025: subito si parlo di un’intimidazione. Appresa la notizia odierna, il sindaco Franz Caruso ha espresso la più ferma condanna per il rogo. «Esprimo, anche a nome dell'intera Amministrazione comunale, la più ferma condanna per le fiamme che hanno provocto il danneggiamento di diversi mezzi impiegati per il servizio di raccolta dei rifiuti. Desidero, al tempo stesso, esprimere la mia solidarietà e la vicinanza istituzionale alla società e ai suoi lavoratori, che ogni giorno assicurano un servizio essenziale per la collettività».

«La prima, fondamentale notizia positiva è che non si registrano danni alle persone – ha evidenziato -. È questo l'aspetto che conta più di ogni altro e per il quale possiamo tirare un sospiro di sollievo. Rivolgo il più sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco per il tempestivo e qualificato intervento, così come a tutte le donne e gli uomini che, a vario titolo, hanno operato per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area».

«Le forze dell'ordine – ha spiegato Caruso- sono intervenute immediatamente sul posto ed hanno già avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e chiarire la natura dell'incendio. Confido pienamente nel loro lavoro e, qualora dovesse emergere una matrice dolosa, mi auguro che i responsabili vengano rapidamente individuati e assicurati alla giustizia».

«Se dovesse essere confermata l'origine dolosa dell’incendio nel deposito di Ecologia Oggi - conclude Franz Caruso - ci troveremmo di fronte ad un episodio di estrema gravità che merita una risposta ferma e decisa da parte dello Stato. Nessuno può pensare di ricorrere alla violenza, all'intimidazione o ad azioni criminali per perseguire i propri fini o per condizionare il regolare svolgimento di attività che incidono sulla vita della collettività. La legalità va difesa ogni giorno con determinazione e senza alcun cedimento, nella piena fiducia nel lavoro della magistratura e delle forze dell'ordine, chiamate a fare piena luce su quanto accaduto e ad individuare gli eventuali responsabili».