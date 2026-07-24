La misura riguarda il sacerdote della frazione Regina. Dopo il suo allontanamento, la comunità religiosa è rimasta senza una guida stabile

Il parroco di Regina, frazione di Lattarico, è indagato dalla Procura di Cosenza per il reato di atti persecutori nei confronti di una parrocchiana. Il giudice per le indagini preliminari ha applicato nei suoi confronti il divieto di dimora nel territorio comunale. Lo riporta la Gazzetta del Sud.

L’inchiesta trae origine dagli accertamenti svolti dai carabinieri della stazione di Lattarico in seguito alla denuncia presentata dalla donna. Al centro del procedimento vi sono alcuni comportamenti che, secondo l’ipotesi accusatoria, si sarebbero protratti nel tempo dopo il deterioramento dei rapporti tra il sacerdote e la parrocchiana.

La persona offesa ha riferito agli investigatori di essere stata pubblicamente accusata dal parroco in relazione alla gestione di alcuni immobili e delle relative utenze. Affermazioni che, secondo la denuncia, avrebbero danneggiato la sua reputazione all’interno della comunità.

Al sacerdote vengono inoltre contestati avvicinamenti all’abitazione della donna, condotte insistenti e altri episodi ritenuti dagli inquirenti molesti e intimidatori. Comportamenti che, nella prospettazione accusatoria, avrebbero provocato nella parrocchiana un perdurante stato di ansia e preoccupazione.

Gli elementi raccolti durante le indagini hanno delineato, secondo il gip, il quadro indiziario posto alla base della misura cautelare. Il giudice ha quindi disposto il divieto di dimora nel Comune di Lattarico. Le contestazioni si trovano nella fase delle indagini preliminari e dovranno essere verificate nel prosieguo del procedimento.