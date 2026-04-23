Il gup di Castrovillari chiude il procedimento sulla vicenda del 21 luglio 2025: cinque anni a Giovanni De Luca, tre anni e sei mesi ai due Pacenza

Il gup del Tribunale di Castrovillari ha sciolto la riserva al termine del rito abbreviato pronunciando le condanne per la sparatoria avvenuta il 21 luglio 2025 sul lungomare di Sant’Angelo.

Cinque anni di reclusione per Giovanni De Luca, 35 anni, accusato di tentato omicidio e detenzione illegale di arma da fuoco. L’uomo è stato difeso dagli avvocati Antonio Pucci ed Ettore Zagarese.

Tre anni e sei mesi, invece, per Gianluca e Giuseppe Pacenza, zio e nipote di 35 e 31 anni, imputati per rapina in concorso. Gianluca Pacenza è stato assistito dagli avvocati Antonio Pucci e Sebastiano Campanella, mentre Giuseppe Pacenza è stato difeso dal penalista Fulvio Ginocchieri.

Il pubblico ministero aveva chiesto cinque anni e otto mesi per Giovanni De Luca e tre anni e quattro mesi per i due familiari. Le difese avevano sollecitato l’assoluzione o una diversa qualificazione dei fatti.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, dopo gli spari i tre si sarebbero allontanati con l’obiettivo di raggiungere la Sicilia. Il loro tentativo è stato però interrotto dalle forze dell’ordine, che li hanno intercettati entro 24 ore grazie a un’azione coordinata tra Polizia di Stato e Carabinieri, sotto la direzione della Procura di Castrovillari.