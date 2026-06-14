Il Giro Next Gen attraverserà la Calabria con tre tappe e diventa, per la Regione, una nuova occasione di promozione territoriale dopo le emozioni del Giro d’Italia. Il presidente Roberto Occhiuto, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, sottolinea il valore della corsa rosa come strumento per mostrare i paesaggi calabresi e rafforzare il legame tra il territorio e i grandi eventi sportivi.

«Dopo le emozioni regalate dal Giro d’Italia, siamo felici di ospitare anche il Giro Next Gen, con tre tappe che attraverseranno la nostra regione», afferma Occhiuto.

La Calabria e i grandi eventi sportivi

Per il presidente della Regione, il passaggio del Giro Next Gen rappresenta una vetrina importante non solo per gli appassionati di ciclismo, ma anche per l’immagine complessiva della Calabria.

«È una vetrina straordinaria che consente di mostrare al mondo i paesaggi e le bellezze della Calabria e di rafforzare sempre di più il legame tra il nostro territorio e i grandi eventi sportivi internazionali», dichiara.

L’obiettivo, secondo Occhiuto, è inserire lo sport dentro una strategia più ampia di promozione turistica e culturale, capace di valorizzare il territorio e attrarre nuovi flussi.

Occhiuto: «Cambiare la narrazione della Calabria»

Il governatore collega il Giro Next Gen al lavoro avviato negli ultimi anni per raccontare un’immagine diversa della regione.

«In questi anni abbiamo lavorato per promuovere la Calabria attraverso grandi eventi sportivi, culturali e musicali, con l’obiettivo di attrarre turisti e investimenti e di cambiare la narrazione della nostra terra», afferma.

Poi aggiunge: «Vogliamo raccontare una Calabria dinamica, accogliente e capace di competere con le migliori destinazioni del Mediterraneo».

Una linea che punta a utilizzare gli eventi di richiamo nazionale e internazionale come leve di marketing territoriale, collegando sport, paesaggio, accoglienza e sviluppo economico.

La Ciclovia dei Parchi e il cicloturismo

Nell’intervista, Occhiuto si sofferma anche sul ruolo della Ciclovia dei Parchi, considerata una delle infrastrutture turistiche più importanti della Calabria.

«La Ciclovia dei Parchi è una delle infrastrutture turistiche più importanti della regione», spiega il presidente. «Con oltre 545 chilometri che attraversano Pollino, Sila, Serre e Aspromonte, rappresenta un modello di turismo sostenibile che valorizza le aree interne e crea nuove opportunità economiche».

Il progetto, secondo Occhiuto, sta richiamando sempre più visitatori italiani e stranieri, contribuendo alla destagionalizzazione dei flussi turistici e generando benefici concreti per le comunità locali.