Attesi temporali e forti raffiche di vento per la giornata di domani lunedì 16 marzo
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Torna il maltempo in Calabria e scatta di nuovo l’allerta arancione. Un nuovo ciclone, denominato Jolinda, sta raggiungendo la regione portando con sé piogge diffuse, temporali e forti raffiche di vento.
Le precipitazioni più intense sono previste nelle aree ioniche del Reggino, del Catanzarese e del Crotonese con accumuli anche sopra i 100 millimetri.
La Protezione civile ha emesso dunque per la giornata di domani l’allerta di colore arancione per tutto il territorio regionale. E in via precauzionale diversi sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole nei propri comuni.
Ecco l’elenco delle scuole chiuse in provincia di Cosenza (in aggiornamento)
- Santa Sofia d’Epiro
- San Demetrio Corone
- San Cosmo Albanese
- Amantea
- Aiello Calabro
- Belsito
- Figline Vegliaturo
- Grimaldi
- Malito
- Mangone
- Marzi
- Parenti
- Piane Crati
- Rogliano
- Santo Stefano di Rogliano
- Scigliano