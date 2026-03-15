Attesi temporali e forti raffiche di vento per la giornata di domani lunedì 16 marzo

Torna il maltempo in Calabria e scatta di nuovo l’allerta arancione. Un nuovo ciclone, denominato Jolinda, sta raggiungendo la regione portando con sé piogge diffuse, temporali e forti raffiche di vento.

Le precipitazioni più intense sono previste nelle aree ioniche del Reggino, del Catanzarese e del Crotonese con accumuli anche sopra i 100 millimetri.

La Protezione civile ha emesso dunque per la giornata di domani l’allerta di colore arancione per tutto il territorio regionale. E in via precauzionale diversi sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole nei propri comuni.

Ecco l’elenco delle scuole chiuse in provincia di Cosenza (in aggiornamento)