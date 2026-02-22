Dopo le piogge che hanno causato gravi danni nella Sibaritide e l’esondazione del Crati, gli abitanti di contrada Ricota Grande segnalano «allagamenti ricorrenti e servizi essenziali mancanti»

Non solo l’esondazione del Crati e l’emergenza ai Laghi di Sibari. Tra le località della Sibaritide colpite dal recente maltempo figura anche Contrada Ricota Grande, meglio conosciuta come “Salice”, nel territorio comunale di Corigliano-Rossano. A denunciarne le condizioni è un gruppo di residenti e proprietari che ha dato vita alla pagina Facebook “La Voce del Salice”, nata – spiegano – per documentare e dare appunto voce alla comunità locale.

Mentre l’attenzione mediatica si è concentrata sulle aree maggiormente interessate dagli allagamenti, i cittadini segnalano come a Salice le criticità siano «croniche e silenziose», aggravate dall’ultima ondata di piogge. Ogni precipitazione, riferiscono, provoca accumuli significativi di acqua piovana lungo le strade, con allagamenti che in diversi casi raggiungono abitazioni e proprietà private.

Tra le principali problematiche evidenziate figurano «l’assenza di una rete fognaria completa, la mancanza di un sistema efficace di bonifica idrica e la presenza di tratti stradali ancora privi di asfaltatura». In particolare, il sistema di deflusso verso il canalone di scarico a mare risulterebbe insufficiente: un primo intervento ha previsto l’apertura di un canale di sfogo, ma l’assenza di dispositivi anti-reflusso comporterebbe, in caso di mareggiata, il ritorno dell’acqua verso l’abitato.

«La persistente esposizione all’umidità di risalita sta causando danni progressivi agli immobili», si legge nella nota diffusa attraverso la pagina social, con «deterioramento di intonaci e strutture interne che i proprietari attribuiscono alla carenza di drenaggio adeguato».

«Contrada Salice – sottolineano i promotori dell’iniziativa – è una realtà viva del territorio, abitata stabilmente da residenti e frequentata da numerose famiglie, con un incremento significativo di presenze durante la stagione estiva».

«I proprietari versano regolarmente Imu, Tari e ogni tributo previsto, come ogni cittadino del Comune – evidenziano – ed è legittimo attendersi servizi essenziali e manutenzione adeguata».

La pagina “La Voce del Salice" nasce, spiegano gli amministratori, con spirito costruttivo: documentare lo stato dei luoghi, raccogliere segnalazioni e avviare un dialogo con le istituzioni affinché vengano programmati interventi strutturali capaci di garantire vivibilità e tutela del patrimonio immobiliare in una delle contrade della fascia ionica cosentina già messa a dura prova dal maltempo degli ultimi giorni.