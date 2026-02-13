Precipitazioni intense e criticità elettriche fermano impianti di sollevamento e potabilizzazione. Tecnici Sorical al lavoro per il ripristino

Il violento maltempo che da ieri sta interessando la regione sta causando pesanti ripercussioni anche sul sistema idrico del Nord Calabria. Le intense precipitazioni e le criticità elettriche collegate agli eventi atmosferici hanno infatti determinato il fermo di diversi impianti di sollevamento e potabilizzazione, con conseguenti riduzioni e sospensioni temporanee dell’erogazione dell’acqua in numerosi comuni del Cosentino.

Nel dettaglio, risultano attualmente fermi il sollevamento Carolei, che serve le zone di Rosario di Mendicino e Vadue di Carolei; l’impianto IPOT Trionto, con disservizi che interessano l’intero territorio di Acri e i comuni dei Paesi Albanesi; l’IPOT Casali, con ripercussioni su Casali del Manco, Pietrafitta e Spezzano Sila.

Criticità anche per l’IPOT Cerisano, attualmente funzionante con trattamento ridotto. In questo caso i possibili disservizi riguardano i comuni di Cerisano, Marano Marchesato, Marano Principato, la zona alta di Mendicino e alcune aree di Castrolibero, tra cui Orto Matera, Capoluogo e Case Alte.

I problemi, spiegano i tecnici, sono legati in larga parte alle interruzioni e alle anomalie della rete elettrica provocate dal maltempo, che hanno impedito il regolare funzionamento degli impianti.

Sorical ha fatto sapere che le squadre tecniche sono al lavoro senza sosta per ripristinare la piena funzionalità nel più breve tempo possibile, compatibilmente con il miglioramento delle condizioni meteo e con la risoluzione delle criticità elettriche riscontrate.

Nel frattempo, si invitano i cittadini a limitare i consumi non essenziali fino al ritorno alla normalità del servizio.