«Mentre le condizioni meteorologiche restano avverse, la macchina comunale anche in queste ore è operativa su tutto il territorio. Mediante il coinvolgimento anche di diverse ditte esterne - che ringraziamo per la celerità degli interventi - con mezzi meccanici, sono stati attenzionati i luoghi colpiti dalle intemperie del maltempo: dai fiumi ai torrenti fino a frane e allagamenti. L'obiettivo è quello di ripristinare le condizioni di pubblica sicurezza, sebbene le difficoltà siano molteplici». Lo ha annunciato poco fa il l’amministrazione comunale di Paola, territorio particolarmente colpito dall’uragano Nils e dalle piogge abbondanti delle scorse ore. Almeno quattro dei sei fiumi che attraversano la città sono esondati, con conseguenze immaginabili. Attenzione massima anche per il tratto di spiaggia a ridosso della ferrovia, interessato da una frana che da settimane minaccia i binari.

Le sinergie

«Stiamo inoltre monitorando l'evolversi della situazione di concerto anche con il dipartimento regionale della Protezione Civile Calabrese. Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale ringraziano per il senso di responsabilità dimostrato il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile, le Forze dell'Ordine, la Prefettura di Cosenza, la Polizia Locale, il settore Manutentivo in tutte le sue articolazioni, le cooperative sociali, Anas, Vigili del Fuoco, operai e volontari con l'assoluta certezza che l'impegno proseguirà senza sosta fino a cessata emergenza e anche oltre».

Le decisioni

̀Il sindaco Roberto Perrotta, inoltre, ha ordinato la sospensione del mercato settimanale per domenica 15 febbraio 2026. Resta interdetto al traffico veicolare e pedonale il lungomare cittadino.

Aiuti su tutto il territorio

«È sempre attivo il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile – prosegue la note –. Vi invitiamo a continuare ad usare il buon senso e ad adottare comportamenti prudenti. Siamo al vostro fianco in questo momento così difficile e lo supereremo come una vera comunità».

L’avviso inoltre, consultabile sulla pagina Facebook “Città di Paola” riporta tutti i numeri di telefono utili in caso di emergenza, attivi giorno e notte.