Provvedimento del Gip su richiesta della Procura di Cosenza dopo l’aggressione del 23 gennaio: la donna riportò ferite guaribili in 30 giorni
Nei giorni scorsi, i Carabinieri del N.O.R. della Compagnia C.C. di Cosenza hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cosenza, su richiesta della Procura della Repubblica di Cosenza, nei confronti di un soggetto sulla base della ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai delitti di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, commessi in danno della moglie convivente.
I fatti originavano dall’aggressione subita dalla donna in data 23 gennaio 2026, che riportava lesioni personali giudicate guaribili in giorni 30.
L’attività d’indagine tempestivamente condotta dai Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Cosenza, coordinati dalla Procura della Repubblica di Cosenza, ha consentito - nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa - di acquisire ulteriori elementi indiziari, posti alla base della richiesta di applicazione della misura cautelare personale nei confronti dell’indagato.
Il procedimento per le ipotesi di reato è attualmente nella fase delle indagini preliminari.