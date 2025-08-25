Una lite tra ragazzi, scoppiata nella serata di ieri a Mandatoriccio, ha avuto un drammatico seguito questa mattina. Secondo quanto ricostruito, uno dei giovani coinvolti nella rissa è stato accoltellato e ha riportato una perforazione al polmone. Le sue condizioni sono gravi: è stato soccorso d’urgenza e trasferito con l’elisoccorso all’ospedale di Cosenza, dove è ricoverato in prognosi riservata. Sul caso indagano i carabinieri.

Gli investigatori stanno cercando di risalire all’identità dei protagonisti e alle cause che hanno portato agli scontri, descritti come particolarmente violenti. Da fonti vicine agli inquirenti trapela che i giovani coinvolti sarebbero di provenienza campana. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e verificando le diverse versioni per chiarire la dinamica degli eventi e accertare eventuali responsabilità.