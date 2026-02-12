«Si preannuncia una giornata terribile». Con queste parole il sindaco di Cetraro, Giuseppe Aieta, ha spiegato in un video diffuso sui social le operazioni in corso sul lungomare della Marina in vista dell’ondata di maltempo attesa per giovedì.

Nelle immagini si vedono camion impegnati nello sversamento di sabbia sotto il muro paraonde. «Non è un rimedio definitivo — chiarisce il primo cittadino — non è nulla di strutturale. È un accorgimento in emergenza per indebolire, per “smorzare” la furia del mare quando arriva contro il muro, a tutela del nostro patrimonio e di questo bellissimo lungomare».

La Protezione civile, spiega Aieta, ha già diramato l’allerta e il Comune si è attivato immediatamente. «Abbiamo dovuto lavorare tutto il tempo», dice nel video, riferendosi alla notte trascorsa a predisporre le misure preventive. L’obiettivo è limitare i danni che potrebbero essere «pesanti» in caso di mareggiate violente.

Il continuo via vai di camion dal porto al lungomare serve proprio a creare una barriera temporanea di sabbia capace di attenuare l’impatto delle onde sul muro paraonde, punto particolarmente esposto della Marina.

Parallelamente all’intervento d’urgenza, l’amministrazione comunale ha già presentato alla Regione Calabria un progetto da circa tre milioni di euro per interventi strutturali di lungo periodo. «Il progetto — spiega Aieta — comprende le zone più fragili del territorio, la risagomatura delle barriere, il rafforzamento della loro radice e la realizzazione di celle per trattenere i sedimenti sabbiosi».

Un piano complessivo che punta non solo alla difesa del lungomare, ma alla messa in sicurezza dell’intero tratto costiero. Intanto, in attesa della perturbazione annunciata, l’attenzione resta alta e le operazioni proseguono per ridurre al minimo l’impatto dell’eventuale mareggiata.