La Polizia Stradale di Trebisacce, insieme alla Squadra Mobile di Cosenza e all’Unità cinofila antidroga, ha arrestato un uomo con precedenti per detenzione di cocaina, marijuana ed eroina ai fini di spaccio

Nei giorni scorsi la Polizia Stradale di Trebisacce, in collaborazione con la Squadra Mobile della Questura di Cosenza e con l’ausilio dell’Unità cinofila antidroga della Questura di Vibo Valentia, ha portato a termine una significativa operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività, scaturita da un’approfondita azione info-investigativa e dal potenziamento dei controlli lungo le principali arterie dell’alto Ionio cosentino, ha consentito di individuare un soggetto già noto alle forze dell’ordine e gravato da precedenti specifici.

La perquisizione e il sequestro

Nel corso di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, gli agenti hanno rinvenuto cocaina, marijuana ed eroina, oltre a un quantitativo consistente di mannite, sostanza da taglio utilizzata per aumentare il volume delle droghe, e tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi destinate alla vendita.

Per questi motivi il soggetto è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Controlli anche sulla guida in stato di ebbrezza

Parallelamente, il dispositivo di controllo predisposto dalla Polizia Stradale di Trebisacce, mirato a contrastare la guida in stato di ebbrezza, ha portato alla denuncia di un conducente. A seguito degli accertamenti, il suo tasso alcolemico è risultato superiore a 1,50 g/l. Per l’uomo è scattato il ritiro della patente, come previsto dall’art. 186 comma 2, lettera c del Codice della Strada.

Rispetto delle garanzie

La Polizia di Stato precisa che le informazioni diffuse sono rese note nel rispetto dei diritti degli indagati, da considerarsi presunti innocenti fino a sentenza definitiva, in ossequio al diritto di cronaca e alla presunzione di non colpevolezza sancita dalla legge.