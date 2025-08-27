Il paziente infuriato per l’attesa ha colpito il dottore. Poi ha fatto perdere le proprie tracce. Indagano i carabinieri

Attimi di tensione ieri sera al pronto soccorso dell’ospedale di Corigliano, nel centro storico. Un paziente, spazientito per i tempi di attesa, ha perso il controllo e si è scagliato contro un medico cubano in servizio, aggredendolo verbalmente e fisicamente.

L’uomo, dopo aver colpito il sanitario, è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano che, raccolte le testimonianze dei presenti, hanno avviato le ricerche.

Secondo le prime informazioni, l’aggressore sarebbe già noto negli ambienti cittadini. Intanto, la comunità ospedaliera esprime solidarietà al dottore vittima dell’episodio, ennesimo segnale della tensione che spesso si registra nei pronto soccorso.