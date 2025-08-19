Il sindaco ha annunciato che le immagini dell’atto vandalico saranno girate alle Forze dell’ordine

Raid vandalico in una scuola attualmente in ristrutturazione: a denunciare l’accaduto è il sindaco di Mendicino, Irma Bucarelli, che esprime tutto il suo sconcerto per l’episodio.

«Non capisco cosa ci trovino di così entusiasmante nel fare incursioni in una scuola in ristrutturazione e rompere ripetutamente sanitari e attrezzature presenti», afferma la prima cittadina, sottolineando la necessità di diffondere la cultura del rispetto per poter offrire servizi di qualità alla comunità.

Il sindaco ha annunciato che le immagini dell’atto vandalico saranno girate alle Forze dell’ordine, affinché possano avviare le indagini e attivare le procedure necessarie per individuare i responsabili.