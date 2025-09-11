Il primo cittadino Biagio Faragalli commenta con sdegno il raid notturno e annuncia drastici provvedimenti: «Non è la prima volta, è uno schifo»

La villetta comunale di Taverna a Montalto Uffugo continua a essere bersaglio di atti vandalici ripetuti e sistematici. Nonostante gli sforzi dell’Amministrazione per renderla un luogo sicuro e accogliente per bambini e famiglie, l’area verde è stata nuovamente danneggiata da ignoti.

Il sindaco Biagio Faragalli ha denunciato pubblicamente l’ennesimo episodio incivile attraverso un video diffuso sui social, mostrando le conseguenze dell’atto vandalico. Sui giochi installati da poco, infatti, sono state posizionate delle grosse pietre, mettendo a rischio la sicurezza dei più piccoli.

«Vado dai Carabinieri, così finisce questo schifo»

«Questo è quello che succede alla Villa Comunale di Taverno – ha detto mostrando i danni nel video –. Le pietre sono state posizionate di proposito sopra i giochi, giochi. Giochi nuovi comprati dall'Amministrazione per 31 mila euro. Voglio dire a chi commenta con ironia di essere rispettosi nei confronti della loro comunità, perché non so chi è stato, di sicuro sto andando dai Carabinieri, perché ci sono le telecamere e sporgerò denuncia».

Una struttura riqualificata e subito danneggiata

La villetta comunale di Taverna di Montalto Uffugo era stata recentemente riqualificata con l’installazione di giochi nuovi per i bambini, per un investimento di circa 31 mila euro. Un impegno significativo che però viene puntualmente vanificato dall’inciviltà di chi continua a distruggere gli spazi pubblici. Il sindaco Faragalli ha annunciato che presenterà denuncia ai Carabinieri, sottolineando la presenza di telecamere di sorveglianza che potrebbero consentire di individuare i responsabili. La linea dell’Amministrazione è chiara: tolleranza zero contro chi danneggia beni comuni destinati alla collettività. Di seguito il video diffuso dal primo cittadino.