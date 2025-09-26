L’uomo, colpito dal morso del rettile in una piazzola di sosta, è stato scortato d’urgenza all’ospedale di Cosenza. Dimesso dopo alcuni giorni, è fuori pericolo

Attimi di paura sull’autostrada A2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Rogliano. dove un 57enne del posto è stato morso da una vipera mentre si trovava in auto in una piazzola di sosta.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha iniziato ad agitarsi e a chiedere aiuto, attirando l’attenzione di una pattuglia della Polizia stradale di Cosenza nord. Gli agenti, compresa immediatamente la gravità della situazione - l’uomo presentava sudorazione e stato confusionale - hanno attivato d’urgenza la procedura di scorta sanitaria.

Il Centro operativo di Lamezia Terme ha coordinato il percorso in sicurezza, consentendo il trasporto rapido del paziente al Pronto soccorso dell’ospedale “Annunziata” di Cosenza, dove il 57enne è stato preso in carico con codice arancione e sottoposto a osservazione.

Il paziente è stato dimesso ed è stato dichiarato fuori pericolo.