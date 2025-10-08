Aveva 44 anni ed era anestesista-rianimatore allo Spoke di Corigliano-Rossano. La sanità calabrese in lutto per la sua scomparsa

Profondo cordoglio nella sanità calabrese per la scomparsa del dottor Vito Elia, 44 anni, anestesista-rianimatore e medico di medicina d’urgenza. Lavorava nel reparto di Terapia Intensiva e Rianimazione dello Spoke di Corigliano Rossano.

Originario di Aprigliano, Elia si era subito distinto per l’impegno, la competenza e la profonda umanità con cui affrontava ogni turno, guadagnandosi la stima di colleghi e pazienti. Chi lo ha conosciuto lo descrive come un medico generoso, empatico, capace di trasmettere calma e fiducia anche nelle situazioni più difficili.