Elisa Scutellà del Movimento 5 Stelle è stata la più votata, a seguire la democrat Rosellina Madeo. Poi la grande sorpresa Francesco De Cicco. Completano il quadro Ferdinando Laghi e Filomena Greco

Erano sei le liste a sostegno di Pasquale Tridico alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre in Calabria. Si tratta delle forze politiche di centrosinistra appartenenti al cosiddetto campo largo che va da Avs fino ad Italia Viva e Azione confluite nella "Casa dei Riformisti". Il Partito Democratico si è presentato ai nastri di partenza con due liste, la propria e quella civetta Democratici Progressisti. Chiudevano il quadro quella del presidente e del Movimento 5 Stelle.

In totale, nella circoscrizione Nord, il campo largo del centrosinistra ha contenuto la sconfitta rispetto al tracollo regionale arrivando al 47,2% contro il 51,7% della coalizione di Occhiuto. Di seguito tutti i voti ottenuti dalle liste e dai candidati di Pasquale Tridico per la Circoscrizione Nord. Secondo Eligendo sono cinque gli eletti, il dato potrebbe cambiare nel corso della giornata ed è solo ufficioso.

Le preferenze della lista del Pd nella circoscrizione nord

Rosellina Madeo 6719 (eletta)

Enza Bruno Bossio 5751

Pino Capalbo 5364

Franco Iacucci 4416

Domenico Lo Polito 3811

Giuseppe Mazzuca 3778

Rosanna Mazzia 1948

Francesca Dorato 1908

Catia Filippo 1841

La lista del M5S nella circoscrizione nord

Elisa Scutellà 7164 (eletta)

Davide Tavernise 7110

Giuseppe Giorno 3238

Massimiliano Battaglia 2984

Veronica Buffone 2468

Antonio Maiolino 1138

Teresa Sicoli 1068

Concetta Cuparo 716

Gianfranco Orsomarso 634

La lista di Tridico Presidente nella circoscrizione nord

Ferdinando Laghi 5194 (eletto)

Bianca Rende 4435

Giovambattista Nicoletti 4256

Ranieri Marcello Silvestro Filippelli 2254

Edoardo detto Antonello Giudiceandrea 2104

Daniela Bonofiglio 2017

Stefania Rota 1348

Ferdinando Nociti 1348

Rosa Principe 805

Lista Democratici progressisti nella circoscrizione nord

Francesco De Cicco 6076 (eletto)

Pina Incarnato 5055

Umberto Federico 3932

Giuseppe Pugliese 684

Domenico Lacsva 581

Donatella Donato 562

Filomena Presta 314

Maria Assunta Lattuca 308

Biagio Caligiuri 41

La lista di Casa Riformista nella Circoscrizione Nord

Filomena Greco 6670 (eletta)

Giuseppe Graziano 5229

Lucantonio Nicoletti 1827

Amerigo Castiglione 1327

Norina Scorza 1133

Francesca Cufone 1113

Gianmarco Manfrinato 969

Gabriella De Seta 803

Cosimo Savastano 692

La lista di Avs nella circoscrizione nord