Erano sei le liste a sostegno di Pasquale Tridico alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre in Calabria. Si tratta delle forze politiche di centrosinistra appartenenti al cosiddetto campo largo che va da Avs fino ad Italia Viva e Azione confluite nella "Casa dei Riformisti". Il Partito Democratico si è presentato ai nastri di partenza con due liste, la propria e quella civetta Democratici Progressisti. Chiudevano il quadro quella del presidente e del Movimento 5 Stelle.

In totale, nella circoscrizione Nord, il campo largo del centrosinistra ha contenuto la sconfitta rispetto al tracollo regionale arrivando al 47,2% contro il 51,7% della coalizione di Occhiuto. Di seguito tutti i voti ottenuti dalle liste e dai candidati di Pasquale Tridico per la Circoscrizione Nord. Secondo Eligendo sono cinque gli eletti, il dato potrebbe cambiare nel corso della giornata ed è solo ufficioso.

Le preferenze della lista del Pd nella circoscrizione nord

  • Rosellina Madeo 6719 (eletta)
  • Enza Bruno Bossio 5751
  • Pino Capalbo 5364
  • Franco Iacucci 4416
  • Domenico Lo Polito 3811
  • Giuseppe Mazzuca 3778
  • Rosanna Mazzia 1948
  • Francesca Dorato 1908
  • Catia Filippo 1841

La lista del M5S nella circoscrizione nord

  • Elisa Scutellà 7164 (eletta)
  • Davide Tavernise 7110
  • Giuseppe Giorno 3238
  • Massimiliano Battaglia 2984
  • Veronica Buffone 2468
  • Antonio Maiolino 1138
  • Teresa Sicoli 1068
  • Concetta Cuparo 716
  • Gianfranco Orsomarso 634

La lista di Tridico Presidente nella circoscrizione nord

  • Ferdinando Laghi 5194 (eletto)
  • Bianca Rende 4435
  • Giovambattista Nicoletti 4256
  • Ranieri Marcello Silvestro Filippelli 2254
  • Edoardo detto Antonello Giudiceandrea 2104
  • Daniela Bonofiglio 2017
  • Stefania Rota 1348
  • Ferdinando Nociti 1348
  • Rosa Principe 805

Lista Democratici progressisti nella circoscrizione nord

  • Francesco De Cicco 6076 (eletto)
  • Pina Incarnato 5055
  • Umberto Federico 3932
  • Giuseppe Pugliese 684
  • Domenico Lacsva 581
  • Donatella Donato 562
  • Filomena Presta 314
  • Maria Assunta Lattuca 308
  • Biagio Caligiuri 41

La lista di Casa Riformista nella Circoscrizione Nord

  • Filomena Greco 6670 (eletta)
  • Giuseppe Graziano 5229
  • Lucantonio Nicoletti 1827
  • Amerigo Castiglione 1327
  • Norina Scorza 1133
  • Francesca Cufone 1113
  • Gianmarco Manfrinato 969
  • Gabriella De Seta 803
  • Cosimo Savastano 692

La lista di Avs nella circoscrizione nord

  • Maria Pia Funaro 2422
  • Francesco Giacomo Pignataro 1744
  • Walter Nocito 1237
  • Giuseppe Camapana 955
  • Michele Cosentino 940
  • Annunziata Turano 508
  • Donatella Di Cesare 499
  • Carmenpia Giorgia Giampietro 205