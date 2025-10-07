Elisa Scutellà del Movimento 5 Stelle è stata la più votata, a seguire la democrat Rosellina Madeo. Poi la grande sorpresa Francesco De Cicco. Completano il quadro Ferdinando Laghi e Filomena Greco
Erano sei le liste a sostegno di Pasquale Tridico alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre in Calabria. Si tratta delle forze politiche di centrosinistra appartenenti al cosiddetto campo largo che va da Avs fino ad Italia Viva e Azione confluite nella "Casa dei Riformisti". Il Partito Democratico si è presentato ai nastri di partenza con due liste, la propria e quella civetta Democratici Progressisti. Chiudevano il quadro quella del presidente e del Movimento 5 Stelle.
In totale, nella circoscrizione Nord, il campo largo del centrosinistra ha contenuto la sconfitta rispetto al tracollo regionale arrivando al 47,2% contro il 51,7% della coalizione di Occhiuto. Di seguito tutti i voti ottenuti dalle liste e dai candidati di Pasquale Tridico per la Circoscrizione Nord. Secondo Eligendo sono cinque gli eletti, il dato potrebbe cambiare nel corso della giornata ed è solo ufficioso.
Le preferenze della lista del Pd nella circoscrizione nord
- Rosellina Madeo 6719 (eletta)
- Enza Bruno Bossio 5751
- Pino Capalbo 5364
- Franco Iacucci 4416
- Domenico Lo Polito 3811
- Giuseppe Mazzuca 3778
- Rosanna Mazzia 1948
- Francesca Dorato 1908
- Catia Filippo 1841
La lista del M5S nella circoscrizione nord
- Elisa Scutellà 7164 (eletta)
- Davide Tavernise 7110
- Giuseppe Giorno 3238
- Massimiliano Battaglia 2984
- Veronica Buffone 2468
- Antonio Maiolino 1138
- Teresa Sicoli 1068
- Concetta Cuparo 716
- Gianfranco Orsomarso 634
La lista di Tridico Presidente nella circoscrizione nord
- Ferdinando Laghi 5194 (eletto)
- Bianca Rende 4435
- Giovambattista Nicoletti 4256
- Ranieri Marcello Silvestro Filippelli 2254
- Edoardo detto Antonello Giudiceandrea 2104
- Daniela Bonofiglio 2017
- Stefania Rota 1348
- Ferdinando Nociti 1348
- Rosa Principe 805
Lista Democratici progressisti nella circoscrizione nord
- Francesco De Cicco 6076 (eletto)
- Pina Incarnato 5055
- Umberto Federico 3932
- Giuseppe Pugliese 684
- Domenico Lacsva 581
- Donatella Donato 562
- Filomena Presta 314
- Maria Assunta Lattuca 308
- Biagio Caligiuri 41
La lista di Casa Riformista nella Circoscrizione Nord
- Filomena Greco 6670 (eletta)
- Giuseppe Graziano 5229
- Lucantonio Nicoletti 1827
- Amerigo Castiglione 1327
- Norina Scorza 1133
- Francesca Cufone 1113
- Gianmarco Manfrinato 969
- Gabriella De Seta 803
- Cosimo Savastano 692
La lista di Avs nella circoscrizione nord
- Maria Pia Funaro 2422
- Francesco Giacomo Pignataro 1744
- Walter Nocito 1237
- Giuseppe Camapana 955
- Michele Cosentino 940
- Annunziata Turano 508
- Donatella Di Cesare 499
- Carmenpia Giorgia Giampietro 205