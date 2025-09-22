Si terrà domani l’autopsia sul corpo di Guglielmo Gualtieri, il 40enne di Cosenza deceduto venerdì mattina in una clinica privata. Il ragazzo, molto conosciuto in città, era ricoverato presso la struttura sanitaria situata all’uscita dello svincolo autostradale di Cosenza Sud per l’asportazione della colecisti, intervento chirurgico programmato da tempo.

Guglielmo Gualtieri, prima di entrare in sala operatoria, era sereno e tranquillo. Aveva inviato messaggi ai familiari e agli amici, promettendo di risentirli una volta rientrato in stanza. Nulla faceva dunque presagire complicazioni durante l’operazione, anche perché il 40enne non aveva mai avuto problemi clinici né assumeva farmaci. Un giovane pieno di vita e di passioni, la cui morte ha provocato una tragedia che ha profondamente scosso l’intera città.

Il pubblico ministero di turno, Donatella Donato, ha disposto l’esame autoptico e l’iscrizione nel registro degli indagati del personale sanitario intervenuto. Si tratta di un atto dovuto, necessario affinché i potenziali inquisiti possano partecipare all’esame tecnico irripetibile.