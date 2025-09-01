L’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza esprime profonda vicinanza e rispetto nei confronti della signora Caterina Perri e delle sue figlie per la perdita del signor Serafino Congi, evento che ha segnato profondamente la comunità di San Giovanni in Fiore. All’indomani dei fatti è stata istituita una commissione interna che ha elaborato proprie relazioni. Gli atti richiesti sono stati trasmessi agli organi competenti e non possono essere consegnati ai familiari in quanto potrebbero condizionare e/o influenzare il procedimento penale in corso nonché il regolare svolgimento delle attività ispettive.

Si precisa inoltre che la cartella clinica del paziente è stata posta sotto sequestro dall’autorità giudiziaria e pertanto non è nella disponibilità dell’Azienda. L’ASP conferma di aver collaborato pienamente con la magistratura e di aver trasmesso tutte le risultanze agli organi competenti.

Non appena le condizioni normative e procedurali lo consentiranno, saranno fornite ai familiari le informazioni richieste attraverso gli strumenti previsti dalla legge. In questa fase l’ASP di Cosenza mantiene un atteggiamento di prudenza e rispetto, confidando che le indagini facciano piena luce sull’accaduto.