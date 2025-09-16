Il primo cittadino, eletto nella tornata del 3 e 4 ottobre 2021, è morto nella notte. Cordoglio da tutto il mondo politico e dalle realtà dello Jonio

Francavilla Marittima piange il suo sindaco, Gaetano Tursi, morto improvvisamente nella notte all’età di 74 anni. Stimato medico della zona, era stato eletto come primo cittadino quattro anni fa, alla chiamata alle urne del 2021. Una scomparsa che ha portato il cordoglio dei comuni vicini, scioccati dal decesso del dottore.

Tursi aveva vinto le elezioni con il 51,30% dei voti con la lista “La RInascita”. Era per il medico la prima esperienza nel mondo politico, dopo anni impegnati nell’assistenza dei cittadini di tutta la zona. La notizia si è diffusa sui social dopo la mezzanotte: diversi i post di condoglianze piovuti su Facebook non soltanto da parte di chi lo conosceva, ma anche dai comuni limitrofi. Un messaggio di cordoglio è arrivato anche da Bianca Laura Granato, già onorevole della scorsa legislatura con il Movimento 5 Stelle prima e con il gruppo misto poi.