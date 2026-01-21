Il ciclone Harry ha flagellato la Calabria. Come da previsioni purtroppo esso ha causato violente e abbondanti piogge lungo le aree joniche e interne della Regione apportando notevoli disagi con frane e smottamenti.

Oltre alle precipitazioni il ciclone ha richiamato venti molto intensi con raffiche che hanno raggiunto i 100 km/h; di conseguenza esse hanno causato la formazione di violente mareggiate lungo le coste più esposte con onde che hanno raggiunto i 7 m specie tra il Reggino e il Catanzarese.

Dati alla mano, ecco l'accumulo totale da inizio evento grazie alle stazioni meteorologiche Arpacal (dati in 72h):

San Sostene Alaco 595.6 mm

Stilo 549.1 mm

Fabrizia - Cassari 445.2 mm

Chiaravalle Centrale 417.8 mm

Santa Cristina d'Aspromonte 414.4 mm

Roccaforte del Greco 394.6 mm

Petrona' 376.8 mm

Ciminà 342.1 mm

Petilia Policastro Pagliarelle 333.8 mm

Mongiana P. e Plati 330.6 mm

Cittanova 296.0 mm

San Giovanni in Fiore Agrario 292.8 mm

292.8 mm Palermiti 289.2 mm

Squillace 284.5 mm

Petrizzi 283.9 mm

Santa Caterina dello Ionio 282.8 mm

Serra San Bruno 267.2 mm

Cotronei 256.8 mm

Cerenzia San Lorenzo 251.3 mm

Molochio 250.4 mm

Caulonia 249.0 mm

Stignano 247.8 mm

Catanzaro 220.6 mm

Oltre al maltempo però il ciclone ha richiamato anche aria piuttosto fredda in quota, capace di apportare intense nevicate in Sila con accumuli molto abbondanti.

Abbiamo diverse segnalazioni del territorio grazie a Saverio J Bianco, Andrea Pizzini e Paolo Spina tramite Fabio Zimbo:

Carlomagno (1560 m slm): 70-80 cm

Bivio SS107 - Silvana Mansio (1420 m slm): 60 cm circa

(1420 m slm): 60 cm circa Lorica villaggio (1320 m slm): 50 cm

(1320 m slm): 50 cm Villaggio Palumbo (1320 m slm): 50 cm

(1320 m slm): 50 cm Lorica piazzale piste da sci (1400 m slm): 35 cm

Camigliatello pista da sci a valle (1370 m slm): 30 cm

(1370 m slm): 30 cm Villaggio Mancuso (1300 m slm): 10 cm

Bocca di Piazza (1250 m slm): 10 cm

Di seguito invece troverete i dati nivometrici ufficiali registrati dalle stazioni Arpacal: