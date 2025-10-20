Diverse scosse sismiche sono state rilevate in provincia di Cosenza nella notte
Una serie di scosse sismiche ha interessato la provincia di Cosenza tra la tarda serata del 18 ottobre e le prime ore del mattino del 19. A rilevarle è stato l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che ha registrato cinque eventi tellurici in diverse zone del Cosentino, con magnitudo comprese tra 0.8 e 2.7. Nessuna delle scosse ha provocato danni a persone o cose, ma in alcuni casi i sismi sono stati percepiti distintamente dalla popolazione.
Le scosse principali
L’evento più significativo si è verificato a 6 km a est di Lattarico (CS), con una magnitudo di 2.7 e una profondità di circa 13,5 km. La scossa, registrata poche ore fa (alle ore 03:51), è stata avvertita da diversi residenti nei paesi limitrofi, anche se non si segnalano danni.
Un’altra scossa è stata rilevata a Luzzi (0,9 magnitudo) ieri sera intorno alle 20 e a Frascineto (0,9) mentre nella notte a 1 km ovest da Fossato Serralta (CZ), alle ore 5:20 con magnitudo 2.2 e profondità di circa 46 km.