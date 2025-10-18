La richiesta di mobilitazione dopo l’allontanamento della donna dall’Ospedale Annunziata di Cosenza. Lieto fine per la signora
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Ore di apprensione all’Ospedale di Cosenza per la scomparsa di Laura Araldo, 40 anni, originaria di Crotone e incinta di nove mesi. La donna si era allontanata dall’Ospedale Annunziata di Cosenza e, secondo quanto riferito dai sanitari, aveva bisogno di cure e assistenza immediate.
Le forze dell’ordine e la direzione sanitaria avevano diffuso un appello urgente ai cittadini: chiunque avvisti Laura Araldo è invitato a contattare subito il numero di emergenza 112 oppure ad accompagnarla direttamente all’Ospedale di Cosenza “Annunziata”.
La situazione era delicata e ogni minuto risultva prezioso per garantire la sicurezza della donna e del bambino. La donna è stata ritrovata dagli agenti della Polizia sul corso principale e riaccompagnata in Annunziata.