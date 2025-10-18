Ore di apprensione all’Ospedale di Cosenza per la scomparsa di Laura Araldo, 40 anni, originaria di Crotone e incinta di nove mesi. La donna si era allontanata dall’Ospedale Annunziata di Cosenza e, secondo quanto riferito dai sanitari, aveva bisogno di cure e assistenza immediate.

Le forze dell’ordine e la direzione sanitaria avevano diffuso un appello urgente ai cittadini: chiunque avvisti Laura Araldo è invitato a contattare subito il numero di emergenza 112 oppure ad accompagnarla direttamente all’Ospedale di Cosenza “Annunziata”.

La situazione era delicata e ogni minuto risultva prezioso per garantire la sicurezza della donna e del bambino. La donna è stata ritrovata dagli agenti della Polizia sul corso principale e riaccompagnata in Annunziata.