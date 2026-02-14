Il presidente in visita nelle aree colpite con Gallo, Iacobini, Protezione civile regionale e Consorzio di Bonifica: argine rotto in almeno cinque punti, ora fase decisiva di ripristino e sicurezza.

Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha effettuato un sopralluogo ai Laghi di Sibari e in contrada Lattughelle, tra le aree più colpite dall’esondazione del fiume Crati. Secondo quanto emerso dal primo sopralluogo della Protezione civile regionale, nella serata di ieri l’argine avrebbe ceduto in almeno cinque punti, con conseguenze pesanti su abitazioni, attività e territorio.

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto

Occhiuto ha visitato i luoghi dell’emergenza accompagnato dall’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, dal sindaco di Cassano allo Ionio Gianpaolo Iacobini, dalla Protezione civile regionale con il dirigente Domenico Costarella, dal commissario del Consorzio di Bonifica Giacomo Giovinazzo e dalle Forze dell’ordine. Nel corso dell’incontro con amministratori e tecnici, il presidente ha ribadito l’impegno della Regione sin dalle prime ore dell’emergenza, indicando interventi tempestivi e un coordinamento costante sul territorio, tuttora in corso.

L'assessore regionale all'Agricoltura, Gianluca Gallo

Nel confronto operativo è stata inoltre confermata la volontà di garantire il massimo supporto anche nella fase che si aprirà già da domani, ritenuta decisiva: quella della ricostruzione, del ripristino delle condizioni di sicurezza e del sostegno concreto a cittadini, imprese agricole e attività colpite dall’alluvione.