Si chiamava Mansif Youness il giovane di trent’anni morto in seguito a una violenta aggressione avvenuta nella serata di ieri in contrada Seggio, zona costiera di Rossano. L’uomo è deceduto dopo essere stato colpito con sette coltellate al termine di una lite scoppiata all’interno di un’abitazione occupata da un gruppo di connazionali.

Secondo le prime ricostruzioni, nell’appartamento si trovavano quattro persone. Pare che i presenti si stessero dedicando a un momento di preghiera, quando improvvisamente la situazione è degenerata. Tra Youness e un altro uomo è nata una discussione accesa che in pochi istanti si è trasformata in colluttazione. Il presunto aggressore avrebbe afferrato un coltello da cucina, colpendo ripetutamente la vittima. Mansif Youness non è morto sul colpo: è stato soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Rossano, dove però i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

L’aggressore, dopo l’accoltellamento, si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Sul luogo del delitto sono intervenuti gli uomini del commissariato di pubblica sicurezza e gli esperti della scientifica, che hanno eseguito i rilievi e acquisito numerose tracce biologiche. Il coltello, presumibilmente usato per l’aggressione, è stato recuperato e sottoposto a esame.

Gli inquirenti attendono ora i risultati dell’analisi del dna per risalire con certezza all’autore del delitto. Il corpo di Youness è stato posto sotto sequestro e si trova nell’obitorio dell’ospedale di Rossano, dove verrà effettuato l’esame esterno prima dell’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire il movente e rintracciare il responsabile.