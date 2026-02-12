L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile di Cosenza, si è sviluppata tra dicembre 2023 e dicembre 2024 attraverso attività tecniche e accertamenti tradizionali

Cinque arresti per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti a Marano Principato, nel Cosentino. Nelle prime ore della giornata odierna, personale della Polizia di Stato, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro diretta dal Procuratore Capo Salvatore Curcio, ha eseguito cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip del Tribunale di Catanzaro per il reato previsto dall’articolo 74 del D.P.R. 309/1990.

L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile di Cosenza, si è sviluppata tra dicembre 2023 e dicembre 2024 attraverso attività tecniche e accertamenti tradizionali. Secondo l’ipotesi accusatoria, nel territorio di Marano Principato avrebbe operato una presunta associazione dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, con base operativa nel comune e diramazioni nelle aree urbane circostanti.

Nel corso delle investigazioni sono stati sequestrati complessivamente 6 chilogrammi di hashish, oltre 1 chilogrammo di marijuana e circa 500 grammi di cocaina. Gli inquirenti riferiscono inoltre di oltre 50 episodi documentati di spaccio al dettaglio, nonché dell’arresto in flagranza di reato di altri due soggetti.

Secondo quanto comunicato dagli investigatori, gli arrestati gravitano in contesti mafiosi cosentini, elemento che verrà oggetto di eventuali approfondimenti nelle successive fasi processuali.