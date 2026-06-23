Notte di tensione in una struttura ricettiva di Isola Capo Rizzuto. L'uomo, in evidente stato di agitazione, avrebbe minacciato e colpito i militari intervenuti dopo una segnalazione. È stato posto ai domiciliari

Momenti di tensione nella notte tra domenica e lunedì in un villaggio turistico situato in una frazione di Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese, dove un uomo è stato arrestato con l'accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

L'intervento è scattato dopo una richiesta di aiuto giunta ai carabinieri della Compagnia di Crotone. Secondo quanto riferito dall'Arma, alcune persone in stato di agitazione stavano aggredendo altri ospiti all'interno della struttura ricettiva.

Sul posto sono intervenuti i militari della Tenenza di Isola Capo Rizzuto, che hanno identificato due soggetti in evidente stato di alterazione. Tra questi, un 31enne crotonese, indicato con le iniziali P.G., che – sempre secondo la ricostruzione fornita dai carabinieri – alla vista della pattuglia non avrebbe interrotto il proprio comportamento, ma avrebbe anzi aumentato il livello di aggressività, arrivando a minacciare e ad aggredire fisicamente i militari presenti e quelli sopraggiunti successivamente in supporto.

L'uomo è stato quindi bloccato e condotto in caserma. Considerato il perdurare dello stato di agitazione, è stato richiesto anche l'intervento di personale sanitario.

Al termine degli accertamenti, il 31enne è stato dichiarato in arresto per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria di Crotone.

Come previsto dalla legge, la responsabilità dell'indagato potrà essere accertata solo con sentenza definitiva di condanna.