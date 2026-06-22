Le fiamme sarebbero partite dalla caldaia. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Rende
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Principio d’incendio in un appartamento al secondo piano di uno stabile a Cosenza. Le fiamme, secondo quanto si apprende, si sarebbero sviluppate dalla caldaia dell’abitazione.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Rende, appartenente al Comando provinciale di Cosenza, che hanno spento il principio d’incendio e messo in sicurezza l’area.
All’interno dell’appartamento si è registrato soltanto un annerimento dovuto al fumo. Non si segnalano feriti né danni gravi alle cose.
Dopo l’intervento dei vigili del fuoco, la situazione è tornata alla normalità.