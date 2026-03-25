Un 43enne di Cassano all’Ionio ha ricevuto la sentenza di primo grado. Fu arrestato dai Carabinieri nell’ottobre del 2025

Arriva una condanna 7 anni e 8 mesi di reclusione per un ladro originario di Cassano all'Ionio, ritenuto responsabile di una serie di furti in abitazione commessi nei primi mesi del 2025. Il Tribunale di Castrovillari ha emesso la sentenza di primo grado nei confronti di un 43enne, riconoscendolo colpevole dei reati contestati al termine del procedimento giudiziario.

Le indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione di Villapiana e coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, avevano portato già nell’ottobre 2025 all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell’uomo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il ladro avrebbe agito tra gennaio e marzo 2025, mettendo a segno diversi furti in abitazione nei territori di Montegiordano, Roseto Capo Spulico e Villapiana, creando allarme tra i residenti della fascia ionica cosentina. Gli elementi raccolti durante l’attività investigativa hanno consentito di delineare un quadro indiziario ritenuto grave e coerente, poi confermato in sede processuale con la condanna 7 anni e 8 mesi di reclusione.

La diffusione della notizia - sottolineano i Carabinieri di Cassano - avviene nel rispetto del diritto di cronaca e delle garanzie previste per l’imputato, che potrà comunque impugnare la sentenza e ricorrere in appello nei successivi gradi di giudizio.