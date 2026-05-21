Il gruppo punta a un progetto ampio e partecipato, aperto a cittadini, associazioni, giovani e realtà sociali

In vista delle prossime elezioni comunali, si apre una nuova fase per la vita politica di Avanti San Lucido. Una fase che guarda al futuro con spirito costruttivo, con l’obiettivo di dare vita ad un progetto ampio, inclusivo e realmente partecipato, capace di coinvolgere tutte le energie positive della comunità. L’idea che prende forma non nasce attorno a schemi rigidi o a decisioni calate dall’alto.

Al contrario, il percorso che si intende costruire parte da un principio semplice ma fondamentale: il bene comune si realizza solo attraverso l’ascolto, il confronto e la partecipazione attiva dei cittadini. Per questo motivo, Avanti San Lucido apre le porte a tutte le anime della società civile, alle associazioni, ai giovani, ai professionisti, ai lavoratori, ai volontari e a quanti desiderano impegnarsi concretamente per il futuro della comunità. Nessuna imposizione, nessuna soluzione prestabilita: il progetto dovrà nascere dalla base, raccogliendo idee, proposte e sensibilità differenti, unite dalla volontà di costruire una San Lucido più forte, moderna e solidale.

L’obiettivo è creare uno spazio politico e civico capace di superare vecchie contrapposizioni e logiche personalistiche, mettendo al centro i bisogni reali del territorio e delle famiglie. Un laboratorio aperto, dove ogni contributo possa trasformarsi in proposta concreta e dove il dialogo rappresenti il metodo principale di lavoro. Le sfide che attendono la comunità richiedono infatti competenza, responsabilità e soprattutto unità. Dallo sviluppo del territorio ai servizi, dal sostegno alle attività produttive alle politiche giovanili, passando per ambiente, cultura e inclusione sociale, sarà necessario costruire una visione condivisa e partecipata.

In questo contesto, Avanti San Lucido lancia un messaggio chiaro: il futuro della città non appartiene ad un singolo gruppo o ad una ristretta cerchia, ma deve essere il risultato di un percorso collettivo, aperto e democratico. Solo attraverso il coinvolgimento autentico della comunità sarà possibile costruire un progetto credibile, capace di affrontare con serietà e concretezza le sfide dei prossimi anni.