Interruzione della fornitura idropotabile da questa sera fino a venerdì 22 maggio per consentire i lavori di riparazione
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Una rottura improvvisa sulla condotta adduttrice dell’Acquedotto del Merone provoca l’interruzione della fornitura idropotabile alle utenze di contrada Muoio Piccolo, a Cosenza. A comunicarlo è il settore Manutenzione ordinaria Reti ed impianti del Comune di Cosenza.
Il disservizio interesserà le utenze servite dall’acquedotto a partire dalla serata di oggi e fino alla giornata di domani, venerdì 22 maggio, per consentire l’esecuzione dei lavori di riparazione.
Stop all’acqua in contrada Muoio Piccolo
L’interruzione dell’erogazione idrica si rende necessaria a causa della rottura della condotta adduttrice del Merone. Il guasto comporterà inevitabili disagi per i residenti e per le utenze della zona di Muoio Piccolo collegate alla rete interessata.
Secondo quanto comunicato dal Comune di Cosenza, i tecnici comunali sono già al lavoro per intervenire sulla condotta e ripristinare nel più breve tempo possibile la normale erogazione dell’acqua.
Tecnici al lavoro sulla condotta del Merone
I lavori di riparazione proseguiranno nelle prossime ore. L’obiettivo è completare l’intervento entro la giornata di venerdì 22 maggio, così da riportare alla normalità la distribuzione idrica nella contrada interessata.