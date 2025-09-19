I carabinieri lo hanno portato in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, a loro la donna ha raccontato di aver subito in passato trattamenti analoghi da parte del coniuge
Un uomo è stato arrestato a Firmo poiché sospettato di maltrattamenti ai danni della moglie. E’ stata proprio la donna ad avvertire i carabinieri dopo un’aggressione subita sotto gli occhi dei figli minori e ripresa per intero con il cellulare.
Ai militari, giunti sul posto dalla vicina Lungro, la malcapitata ha raccontato poi di vicende pregresse e analoghe che l’avevano vista vittima della violenza del coniuge.
In virtù di ciò, l’indagato è stato arrestato in flagranza per il reato di maltrattamenti in famiglia e tradotto in carcere, in attesa delle determinazioni dell’autorità competente.
Negli ultimi mesi, i carabinieri dell’Aliquota operativa di Castrovillari hanno elaborato e poi notificato vari ammonimenti a soggetti presumibilmente coinvolti in vicende di “codice rosso”, strumenti che possono porre un primo argine all’insidiosa violenza domestica.