L’azione coordinata tra Squadra Mobile, Volante, Anticrimine e Commissariati porta a risultati significativi su stupefacenti, furti, armi e misure di prevenzione. Oltre 2.800 persone identificate

Prosegue in tutta la provincia l’attività di prevenzione e contrasto della Polizia di Stato, che negli ultimi giorni ha intensificato controlli e operazioni con un dispiegamento coordinato tra Squadra Mobile, Squadra Volante, Divisione Anticrimine e i Commissariati di Corigliano-Rossano, Paola e Castrovillari. Un’azione a largo raggio che ha prodotto arresti, sequestri, misure di prevenzione e un monitoraggio costante del territorio.

Due le persone arrestate: una per violazione della normativa sugli stupefacenti, individuata dalla Squadra Mobile, e una per furto aggravato, fermata dalla Squadra Volante. Quest’ultimo caso riguarda un soggetto sorpreso in un centro commerciale con uno smartphone appena sottratto e altri due rubati nei giorni precedenti, oltre a ulteriori articoli nascosti in uno zaino. La refurtiva è stata recuperata e restituita ai commercianti.

Parallelamente, venti persone sono state denunciate per un ampio ventaglio di reati: detenzione ai fini di spaccio, detenzione abusiva di armi, procurato allarme, estorsione e circonvenzione di incapace, atti persecutori, danneggiamento, calunnia, truffa – anche telefonica – e violazioni delle misure di prevenzione.

L’attività operativa ha portato inoltre al sequestro di 0,5 grammi di cocaina, 166 grammi di hashish, due armi e 75 munizioni. Sul fronte delle misure di prevenzione, la Divisione Anticrimine ha emesso sette Avvisi Orali, tre Fogli di Via Obbligatori, un Ammonimento per violenza domestica e una Sorveglianza Speciale, oltre a tre ulteriori proposte di Ammonimento.

Capillari anche i posti di controllo, effettuati con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale: 2.855 le persone identificate, 1.122 i veicoli monitorati e 25 le sanzioni elevate per violazioni del Codice della Strada. Verificate anche diverse posizioni di soggetti già sottoposti a misure restrittive.

Un’azione sistematica che conferma l’indirizzo operativo della Questura: presidiare il territorio, contenere i fenomeni di microcriminalità e intervenire con tempestività nei contesti più sensibili.