Il calciomercato entra nel vivo e una delle trattative più calde che riguarda Manuel Ricciardi, il Cosenza e la Juve Stabia. Il calciatore più importante e rappresentativo della rosa rossoblù è infatti in procinto di trasferirsi in Campania, al club gialloblù che ha presentato un’offerta ritenuta significativa e congura per il cartellino.

Il presidente Eugenio Guarascio ha valutando con attenzione la proposta delle Vespe, anche alla luce della recente decisione della società rossoblù di esercitare l’opzione per il prolungamento contrattuale del giocatore. Una mossa strategica che ha consentito al Cosenza di tutelarsi in vista della sessione di calciomercato di gennaio. Ed adesso, di passare all’incasso.

Ricciardi ha rappresentato l’uomo in più per la formazione guidata da Buscè, distinguendosi per rendimento e continuità. Finora ha realizzato 7 gol in campionato, impiegato prevalentemente come esterno d’attacco, ma la sua forza è sempre stata la polivalenza tattica.

Il calciatore, infatti, è in grado di ricoprire più ruoli: può giocare da esterno offensivo, da terzino e anche da quinto di centrocampo, caratteristiche che lo rendono uno dei pezzi pregiati del mercato. Numeri alla mano, Ricciardi ha collezionato con la maglia del Cosenza 52 presenze e 11 gol in un anno e mezzo, distribuiti tra una stagione di Serie B e l’attuale metà campionato di Serie C. Un rendimento che non è passato inosservato e che ha acceso l’interesse della Juve Stabia, pronta a investire su uno dei profili più completi e decisivi dell’attuale panorama di mercato. Le prossime ore saranno decisive per il futuro di Ricciardi e per le strategie del calciomercato Cosenza. In entrata, invece, si spinge per Ruggiero dell’Audace Cerignola.