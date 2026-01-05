«Tutto procede secondo programma e non è prevista alcuna chiusura». I sindaci di Celico e Rovito, Matteo Lettieri e Giuseppe De Santis, non hanno dubbi e rassicurano cittadini e pendolari messi in allarme da una notizia che aveva creato il panico nel territorio della Sila e Presila, agganciati dal ponte Cannavino a doppio filo.

Ernesto Serra, esponente di Sinistra Italiana Casali del Manco, aveva infatti dichiarato che nei prossimi mesi il ponte Cannavino sarebbe stato chiuso per l’intera durata dei lavori di realizzazione del nuovo attraversamento. Una ricostruzione che contrasta con quanto comunicato nei mesi scorsi da Anas, secondo cui l’intervento prevede l’“affiancamento” del nuovo ponte a quello esistente, senza la chiusura della strada attualmente in uso.

«Una decisione di questo tipo, presa senza neppure consultare o informare i sindaci dei territori interessati, sarebbe stata più che opinabile» ha sottolineato Lettieri che appresa la notizia ha subito avviato delle verifiche. «Le informazioni in nostro possesso non parlano di chiusure, ma di lavori che dovrebbero iniziare a breve - anche se al momento non è stata ancora indicata una data - e che non prevedono la chiusura del Cannavino, una via di transito di fondamentale importanza per la Sila e la Presila».