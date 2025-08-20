Nella notte scorsa, un ignoto malvivente a bordo di uno scooter avrebbe esploso diversi colpi di pistola in aria innanzi a una nota struttura turistica di Praia a Mare, che in queste settimane ospita migliaia di turisti. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

Da quanto si apprende, il soggetto in questione si agiterà rapidamente, in piena notte. Dopo aver esploso i colpi in aria, sarebbe ripartito dandosi alla fuga.

Bravata o intimidazione?

Sulle sue tracce ci sono adesso i carabinieri della compagnia di Scalea, coordinata dal Maggiore Andrea D'Angelo, che hanno subito avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. I militari dovranno stabilire se sia trattato di una bravata o di un messaggio intimidatorio indirizzato a qualcuno nei paraggi.