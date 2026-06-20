L'aggressore sarebbe un giovane che avrebbe approfittato di una collega di lavoro. La Procura di Castrovillari ha aperto un fascicolo

Una giovane donna avrebbe subito violenza sessuale in una struttura ricettiva ubicata sul litorale che va da Sibari a Rocca Imperiale (Cosenza). L'aggressore sarebbe un giovane che avrebbe approfittato di una collega di lavoro.

Sulla notizia della presunta violenza sessuale, anche se confermata dagli inquirenti, vige il massimo riserbo. L'unica certezza, al momento, è che le indagini vengono svolte dai carabinieri della compagnia di Cassano e che la Procura di Castrovillari ha aperto un fascicolo.