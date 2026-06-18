L'uomo, originario di Cetraro e residente da anni in Veneto, ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto nella galleria Pietra della Menta a Guardia Piemontese

Doveva essere un viaggio di gioia, il ritorno nella sua terra per partecipare al matrimonio della nipote previsto per sabato. Si è invece trasformato in una tragedia che ha sconvolto due comunità, quella di Cetraro e quella di Vicenza.

La vittima del drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la Statale 18 Tirrena Inferiore, all'interno della galleria Pietra della Menta nel territorio di Guardia Piemontese, è Giancarlo Muti, originario di Cetraro ma residente da anni in Venetoe solo di recente trasferitosi in Sicilia.

Muti ha perso la vita nello scontro che ha coinvolto un'autovettura e un mezzo pesante. L'impatto, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, non gli ha lasciato scampo. Un'altra persona è rimasta ferita.

Grande appassionato di calcio, aveva dedicato gran parte della sua vita allo sport. Da giovane aveva giocato a calcio e, una volta conclusa l'attività agonistica, aveva continuato a trasmettere la propria esperienza ai più giovani.

Da tempo collaborava infatti con il Real Vicenza, società nella quale seguiva e allenava le categorie giovanili, diventando un punto di riferimento per tanti ragazzi e per le loro famiglie.

Secondo quanto appreso, era rientrato in Calabria proprio per partecipare a una ricorrenza familiare particolarmente importante: il matrimonio della nipote, in programma sabato. Un appuntamento atteso da tutta la famiglia che ora lascia spazio al dolore e allo sgomento.

Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore da amici, conoscenti e dal mondo sportivo, dove Giancarlo Muti era apprezzato non soltanto per la sua competenza calcistica, ma anche per le qualità umane che ne avevano fatto una figura benvoluta da tutti.

Nel frattempo proseguono gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente avvenuto nella galleria lungo la Statale 18, una tragedia che ha spezzato la vita di un uomo tornato nella sua Calabria per condividere un momento di festa e che invece non farà più ritorno a casa.