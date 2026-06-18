L'incidente si è verificato all'interno della galleria Pietra della Menta. Coinvolti un'autovettura e un mezzo pesante. Un ferito e viabilità interrotta in entrambe le direzioni.

Una persona ha perso la vita e un'altra è rimasta ferita in un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la strada statale 18 "Tirrena Inferiore", nel territorio comunale di Guardia Piemontese.

Il sinistro si è verificato all'interno della galleria Pietra della Menta, all'altezza del chilometro 304,450 della statale, e ha coinvolto un'autovettura e un mezzo pesante.

Per cause ancora in corso di accertamento, i due veicoli (un'autovettura e un mezzo pesante) si sono scontrati provocando conseguenze gravissime. Nell'impatto una persona è deceduta, mentre un'altra ha riportato ferite ed è stata affidata alle cure dei sanitari intervenuti sul posto.

A seguito dell'incidente, Anas ha disposto la chiusura temporanea della Statale 18 in entrambe le direzioni di marcia per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi delle forze dell'ordine e la messa in sicurezza dell'area.

Il traffico veicolare viene attualmente deviato sulla viabilità locale con indicazioni predisposte sul posto per gli automobilisti.

Sul luogo dell'incidente sono presenti le squadre di emergenza, il personale Anas e le forze dell'ordine impegnate nella gestione della viabilità e negli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dello scontro.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore anche per l'identificazione della vittima e per la riapertura della circolazione lungo uno dei principali assi viari della costa tirrenica cosentina.