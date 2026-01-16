L’evento sarebbe avvenuto prima della messa delle ore 18: una donna, entrata in chiesa, avrebbe prima inveito contro il don e poi l’avrebbe schiaffeggiato in sacrestia

Momenti di forte allarme si sono verificati nella parrocchia di San Giovanni Battista a Borgia, in Calabria, quando una donna ha fatto irruzione in chiesa poco prima dell’inizio della messa serale delle 18, colpendo fisicamente il parroco don Roberto Celia e danneggiandogli gli occhiali.

L’episodio si è svolto davanti ai numerosi fedeli già presenti, in attesa della celebrazione. La donna sarebbe entrata improvvisamente nel Duomo, catturando subito l’attenzione della congrega. Dopo aver pronunciato ad alta voce frasi offensive e rivolto accuse dirette al sacerdote, si è diretta verso la sagrestia senza che nessuno riuscisse a fermarla.

Il parroco colpito in faccia

All’interno della sagrestia, la donna ha continuato a manifestare un comportamento aggressivo, insultando verbalmente don Roberto Celia, parroco da pochi mesi a capo della comunità. La situazione è presto degenerata: la donna ha colpito il sacerdote al volto, causando la rottura degli occhiali. Fortunatamente, dalle prime informazioni, il parroco non ha subito lesioni gravi, ma lo shock è stato considerevole.

L’intera vicenda si è consumata in pochi minuti, provocando sconcerto e preoccupazione tra i fedeli e i membri dei gruppi parrocchiali presenti. Quella che avrebbe dovuto essere una normale messa serale si è trasformata in un momento di forte turbamento per l’intera comunità.

Indagini in corso

Subito dopo l’aggressione sono intervenuti i carabinieri, avviando le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Le prime ricostruzioni indicano che il gesto potrebbe essere legato a motivi personali, attualmente sotto accertamento da parte degli investigatori.

L’episodio ha lasciato un segno profondo nella comunità di Borgia, ancora incredula per quanto avvenuto in un luogo sacro. Nelle prossime ore sono previsti aggiornamenti sullo sviluppo delle indagini e sulle eventuali conseguenze legali per la donna coinvolta.