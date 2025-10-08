Prosegue davanti alla Corte d’Assise il processo Recovery, l’inchiesta antimafia della Dda di Catanzaro che mira a fare luce su una presunta associazione a delinquere dedita al narcotraffico, riconducibile al cosiddetto clan degli italiani.

In aula sono state raccolte le nuove dichiarazioni del teste qualificato Silvestri, agente della Squadra Mobile di Cosenza, già protagonista nella prima seduta dibattimentale in cui aveva introdotto le indagini sul ruolo di Gianfranco Sganga.

Durante l’escussione odierna, l’ufficiale di polizia giudiziaria ha ampliato il quadro investigativo, fornendo dettagli su altri soggetti ritenuti vicini a Sganga, indicato dagli inquirenti come uno dei “dirigenti” del sodalizio coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti.

L’udienza, ricca di riferimenti a intercettazioni e conversazioni intercettate, che secondo il pm Corrado Cubellotti offrirebbero una chiave di lettura dei comportamenti illeciti tra i vari imputati, è stata rinviata a venerdì. In quell’occasione, Silvestri completerà l’esame sul gruppo Sganga e introdurrà le ipotesi associative riguardanti Antonio Illuminato e altri presunti affiliati.

Recovery, i nomi degli imputati che hanno scelto il rito ordinario

Salvatore Ariello – difeso dagli avvocati Fiorella Bozzarello e Giorgia Greco

Luigi Avolio – difeso dagli avvocati Raffaele Brescia e Cesare Badolato

Bruno Bartolomeo – difeso dall’avvocato Mario Scarpelli

Federica Bartucci – difesa dagli avvocati Giuseppe e Marcello Manna

Antonio Basile – difeso dagli avvocati Tanja Argirò e Luca Acciardi

Toni Berisa – difeso dall’avvocato Evis Sema

Enzo Bertocco – difeso dall’avvocato Maurizio Nucci

Antonio Bevilacqua alias “Il Topo” – difeso dagli avvocati Luigi Luppino e Domenico Caputo

Armando Bevilacqua – difeso dall’avvocato Domenico Caputo

Luca Bevilacqua – difeso dall’avvocato Giuseppe Malvasi

Bruno Francesco Calvelli – difeso dall’avvocato Aldo Zagarese

Guerino Campobasso – difeso dall’avvocato Angelo Pugliese

Antonio Caputo detto “Totonno” – difeso dall’avvocato Mario Scarpelli

Antonio Francesco Caputo – difeso dall’avvocato Antonio Quintieri

Giuseppe Carolei – difeso dall’avvocato Gianpiero Calabrese

Giuliano Caruso – difeso dagli avvocati Elide Chiappetta e Maurizio Nucci

Luisiana Castiglia – difesa dagli avvocati Filippo Cinnante e Maurizio Nucci

Michael Stephen Castorina – difeso dall’avvocato Vincenzo Vitello

Giuseppe Chianello – difeso dall’avvocato Angela Caputo

Daniel Chimenti – difeso dagli avvocati Mauro Gaudio e Carmela Taranto

Elmiro Chimenti – difeso dall’avvocato Amabile Cuscino

Fabio Ciarlo – difeso dall’avvocato Filippo Cinnante

Egidio Cipolla – difeso dall’avvocato Antonio Quintieri

Fabiano Ciranno – difeso dagli avvocati Giancarlo Greco e Cesare Badolato

Cesare Conte – difeso dall’avvocato Fiorella Bozzarello

Umberto Franco Conforti – difeso dagli avvocati Cristian Cristiano e Marcello Manna

Fatjona Dalipaj

Adolfo D’Ambrosio detto “Bomber” – difeso dall’avvocato Cesare Badolato

Attilio D’Elia detto “Christian” – difeso dagli avvocati Maurizio Nucci e Roberta Provenzano

Massimiliano D’Elia – difeso dall’avvocato Fiorella Bozzarello

Valentino De Francesco – difeso dagli avvocati Cesare Badolato e Cesira Staffa

Francesco De Grandis – difeso dall’avvocato Ugo Ledonne

Maurizio Della Cananea – difeso dall’avvocato Giuseppe De Marco

Maria De Rose – difeso dall’avvocato Cristian Cristiano

Mattia De Rose – difeso dall’avvocato Cristian Cristiano

Michele Di Puppo – difeso dagli avvocati Angelo Pugliese e Gianluca Garritano

Immacolata Erra – difesa dall’avvocato Mario Scarpelli

Milva Esposito – difesa dall’avvocato Antonio Quintieri

Gianluca Fantasia – difeso dall’avvocato Maurizio Nucci

Marco Foggetti – difeso dall’avvocato Luca Acciardi

Riccardo Gaglianese – difeso dall’avvocato Antonio Quintieri

Cristian Giordano – difeso dall’avvocato Gianpiero Calabrese

Giuseppe Gozzi – difeso dall’avvocato Crisian Cristiano

Paolo Greco – difeso dall’avvocato Francesco Gelsomino

Francesco Guarnieri – difeso dall’avvocato Aurora Sangermano

Salvatore Guido – difeso dagli avvocati Giorgia Greco e Tanja Argirò

Silvia Guido – difesa dagli avvocati Giorgia Greco e Tanja Argirò

Pier Paolo Guzzo – difeso dagli avvocati Filippo Cinnante e Gaetano Maria Bernaudo

Giuseppe La Cava – difeso dall’avvocato Angelo Nicotera

Salvatore La Cava – difeso dall’avvocato Pietro Bertone e Michelangelo Russo

Francesco Le Piane – difeso dall’avvocato Andrea Sarro

Carmine Lio – difeso dall’avvocato Natasha Gardi

Giuseppe Longo – difeso dall’avvocato Stefano Gambaro

Luciano Lupo – difeso dall’avvocato Antonio Quintieri

Barbara Marchiotti – difeso dall’avvocato Filippo Cinnante

Francesco Marchiotti – difeso dall’avvocato Filippo Cinnante

Pietro Mazza – difeso dagli avvocati Maurizio Nucci e Alessandra Rizzuto

Ottavio Mignolo – difeso dall’avvocato Andrea Sarro

Kevin Montalto – difeso dall’avvocato Giorgia Greco

Antonio Morrone – difeso dall’avvocato Ilaria Commis

Francesco Mosciaro – difeso dagli avvocati Antonio Quintieri e Aldo Iirillo

Attilio Mustica – difeso dall’avvocato Francesca Abbruzzese

Tatjana Natale – difesa dall’avvocato Angelo Nicotera

Stefano Noblea – difeso dall’avvocato Roberta Amendola

Luisa Rosanna Occhiuto – difesa dall’avvocato Filippo Cinnante

Pamela Falvo Occhiuto – difeso dall’avvocato Filippo Cinnante

Antonio Parise – difeso dall’avvocato Amabile Cuscino

Roberto Pasqua – difeso dall’avvocato Antonio Vanadia

Karin Pati – difesa dall’avvocato Angelo Pugliese

Rosina Pati – difesa dall’avvocato Cristian Cristiano

Patrick Patitucci – difeso dall’avvocato Angiolino Franco

Antonella Pescatore – difesa dall’avvocato Maurizio Nucci

Richelmo Picarelli

Giada Pino – difeso dall’avvocato Antonio Quintieri

Vittorio Pino – difeso dall’avvocato Antonio Quintieri

Diego Porco – difeso dagli avvocati Marcello Manna e Giuseppe Manna

Angelina Presta – difesa dagli avvocati Mario Scarpelli e Gianluca Garritano

Massimiliano Presta – difeso dall’avvocato Rosa Rita Giampetruzzi

Luigi Joi Principato – difeso dall’avvocato Gianpiero Calabrese

Andrea Pugliese – difeso dall’avvocato Antonio Ingrosso

Simona Pugliese – difesa dall’avvocato Antonio Ingrosso

