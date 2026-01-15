Il colpo risale al 12 gennaio. L’uomo si sarebbe presentato con il volto coperto e un martello sotto il braccio. Avviso di garanzia dopo le indagini dei carabinieri

Nuovo episodio criminale ai danni di una tabaccheria dello Scalo, già in passato finita nel mirino di rapinatori. Il fatto risale a lunedì 12 gennaio, ma solo nelle ultime ore sono emersi i dettagli dell’indagine.

Secondo quanto ricostruito, un giovane del posto si sarebbe presentato nell’esercizio commerciale con il volto coperto, stringendo un martello sotto il braccio. Dopo essersi avvicinato al titolare, impegnato dietro il bancone, si sarebbe introdotto nell’area riservata e avrebbe prelevato il denaro dalla cassa, allontanandosi subito dopo.

I militari della Sezione operativa del Reparto territoriale hanno avviato gli accertamenti, coordinati dalla Procura di Castrovillari, arrivando all’identificazione del presunto responsabile. Nei giorni scorsi è stata eseguita una perquisizione nell’abitazione del giovane, situata a breve distanza dal negozio. Al termine dell’attività, gli investigatori hanno notificato un avviso di garanzia. L’indagato è al momento a piede libero, con l’obbligo di nominare un difensore. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda.