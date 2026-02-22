Il sindaco f.f.: sanpietrini raccolti e messi in sicurezza vicino all’Arena, interventi in somma urgenza su Pellaro, Bocale e Pettogallico

Dopo i danni provocati dal maltempo anche a Reggio Calabria, il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia torna a fare il punto sulle operazioni in corso per il ripristino delle aree colpite. Un aggiornamento che tocca i luoghi simbolo della città, dal lungomare alle opere più discusse, e le zone dove l’impatto della “furia” del mare e del vento sarebbe stato più grave.

Colonne di Tresoldi: sopralluogo la prossima settimana

Battaglia interviene anche sul caso delle colonne di Tresoldi, che «hanno fatto tanto discutere». Il sindaco f.f. spiega che il settore Cultura ha già contattato il direttore dei lavori, atteso a Reggio la prossima settimana per un primo sopralluogo.

Lungomare e Arena: sanpietrini raccolti e sostituzioni da valutare

Sul fronte del lungomare, in particolare «nei pressi dell’Arena», Battaglia conferma che ci sono stati danni alla pavimentazione. Il Comune sta procedendo alla raccolta dei sanpietrini per metterli in sicurezza e ha contattato la società fornitrice per valutare la sostituzione di quelli mancanti.

Litorale sud: interventi in somma urgenza

Nei giorni scorsi, aggiunge, l’amministrazione ha già provveduto – con lavori affidati attraverso la procedura di somma urgenza – agli interventi sul litorale di Pellaro, Bocale e Pettogallico, dove si sarebbero registrati i problemi più gravi.

Ristori e prevenzione: «Sicurezza ora, prepararsi al futuro»

Battaglia chiude indicando la linea per la fase successiva: «Come Comune colpito, insieme agli altri comuni della Calabria, ci rifaremo attraverso i ristori previsti dal Governo tramite le piattaforme della Regione e della Protezione Civile». Ma la priorità, sottolinea, resta la sicurezza immediata: «Garantire la sicurezza dei cittadini di fronte a una furia che è stata devastante e senza precedenti». E poi il messaggio sul domani: eventi così, dice, «si moltiplicano» e quindi «è necessario iniziare a lavorare con maggiore determinazione sulla prevenzione».