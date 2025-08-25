Subito soccorsa dai presenti e dal personale sanitario, la giovane era inizialmente cosciente. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi
La Compagnia carabinieri di Rende
Momenti di paura in città nel pomeriggio di oggi, quando una ragazzina di 12 anni è precipitata da un edificio a Rende, zona Quattromiglia, finendo su un terrazzo situato poco distante dal punto della caduta.
Subito soccorsa dai presenti e dal personale sanitario, la giovane era inizialmente cosciente. Poi è stata trasferita d’urgenza in ospedale. I medici non hanno sciolto ancora la prognosi. La ragazzina è ricoverata nel reparto di Rianimazione.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Rende, che hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.