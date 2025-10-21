In azione gli artificieri dei carabinieri e i vigili del fuoco. Il tratto di strada è rimasto a lungo interdetto al traffico

Si sono vissuti minuti di concitazione a Rende per una valigia sospetta abbandonata per strada in via Don Minzoni, all’angolo con via Fratelli Bandiera. In azione gli artificieri dei carabinieri che hanno provveduto ad aprire il trolley viola che, fortunatamente, è risultato vuoto.

Il tratto di strada interessato era stato transennato e interdetto al traffico, mentre ai dipendenti della vicina filiale di Intesa San Paolo era stato impedito di uscire dalla banca. L’allarme è stato lanciato intorno alle 13, quando qualcuno ha notato la presenza di un trolley viola lungo la strada. Al termine delle operazioni, il tratto di strada è stato riaperto al traffico e la situazione è tornata alla normalità.

Notizia in aggiornamento