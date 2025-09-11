Un violento acquazzone, durato meno di un’ora ma con fortissima intensità, ha mandato in tilt diverse strade tra Rende e Cosenza nella mattinata di oggi. Le precipitazioni hanno rapidamente saturato i canali di scolo, lasciando l’acqua stagnante in più punti e provocando notevoli disagi alla circolazione.

A Rende, in particolare, su via Cristofaro Colombo l’acqua ha raggiunto livelli preoccupanti: diversi automobilisti hanno segnalato alla nostra redazione la difficoltà a transitare in sicurezza lungo la strada.

Critica anche la situazione nei pressi dello svincolo per la SS 107, dove si è verificato un incidente stradale che ha richiesto l’intervento di due ambulanze. Non si conoscono al momento le condizioni dei feriti, ma l’episodio ha ulteriormente congestionato il traffico già rallentato dalla pioggia. Su via Ungheretti, invece, la pressione dell’acqua ha fatto saltare un tombino, creando un ulteriore pericolo per automobilisti e motociclisti.

La situazione è ora sotto monitoraggio in attesa che i canali di deflusso riescano ad assorbire la portata. Tuttavia, le piogge improvvise e di forte intensità continuano a mettere in evidenza la fragilità della rete di smaltimento delle acque piovane tra Rende e Cosenza, con conseguenze immediate sulla viabilità e sulla sicurezza. Di seguito il video di quanto descritto nell’articolo.