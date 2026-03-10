Il militare dell’Arma ieri è stato trasferito d’urgenza all’Annunziata e si trova in terapia intensiva. Il mezzo intanto è stato posto sotto sequestro

Come anticipato ieri, un grave incidente si è verificato nel pomeriggio sulle colline di Rende, nella frazione di Arcavacata, dove un trattore si è ribaltato all’interno di un terreno agricolo. Nel sinistro è rimasto gravemente ferito un carabiniere, immediatamente soccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale di Cosenza.

L’allarme è stato lanciato dal personale del 118, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto è arrivata in pochi minuti una squadra della Polizia Locale di Rende, guidata dal sottotenente Gianluca Sarpa e composta dal brigadiere Eugenio Imbrogno e dagli agenti Andrea Dionesalvi, Giada Salamone ed Elena Beltrano.

Gli operatori hanno avviato subito le attività di polizia giudiziaria per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Su disposizione del Tribunale di Cosenza, il trattore coinvolto nel ribaltamento è stato posto sotto sequestro per consentire gli accertamenti tecnici necessari.

Il carabiniere rimasto ferito è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza e successivamente ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva, dove si trova in gravi condizioni. L’inchiesta della Polizia Locale di Rende proseguirà nelle prossime ore per chiarire le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.