Momenti di apprensione questa mattina tra le colline di Arcavacata, dove un carabiniere è rimasto gravemente ferito mentre stava lavorando nel suo terreno agricolo.

Secondo le prime ricostruzioni, il militare sarebbe stato schiacciato dal suo trattore. L’incidente ha immediatamente fatto scattare l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme all’elisoccorso, fatto alzare in volo per accelerare le operazioni di soccorso.

A bordo dell’elicottero era presente anche il dottor Pasquale Gagliardi, che una volta giunto sul luogo dell’incidente ha valutato le condizioni del ferito. Dopo i primi accertamenti, il medico ha deciso di stabilizzare il carabiniere e seguirlo direttamente sull’ambulanza, ritenendo più rapido il trasferimento via terra verso l’ospedale.

Una scelta dettata dall’esigenza di ridurre i tempi di arrivo al pronto soccorso, mentre l’elisoccorso ha fatto rientro alla base senza il paziente a bordo.

Il militare è stato quindi trasportato all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, dove è arrivato in condizioni serie ma non sarebbe in pericolo di vita, secondo le prime informazioni.

All’arrivo al pronto soccorso erano presenti diverse pattuglie dei carabinieri, accorse per seguire da vicino la situazione del collega ferito. Tra i militari giunti in ospedale anche il comandante provinciale dei carabinieri di Cosenza, Angelo Mommo.

Il carabiniere è stato preso in carico dai medici del pronto soccorso per gli accertamenti e le cure necessarie. Le sue condizioni restano sotto osservazione, mentre resta forte la vicinanza dei colleghi dell’Arma accorsi per sostenerlo in queste ore delicate.