Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimità della condotta del Comune, che nel 2025 aveva modificato il regolamento comunale sugli impianti di carburante

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto avverso la sentenza del Tar Calabria riguardante la modifica Regolamento comunale sugli impianti di carburante, approvata dal Consiglio Comunale con la Delibera 35 del 30 luglio 2025.

Il Tar Calabria lo scorso marzo, ritenendo legittime alcune modifiche introdotte al predetto regolamento tra cui la previsione di una fascia di rispetto più ampia nei pressi di strutture sensibili (ospedali, case di cura e, appunto scuole), aveva rigettato il ricorso di un imprenditore che intendeva realizzare un distributore di carburanti nel quartiere Sant’ Agostino, nelle immediate vicinanze della scuola elementare.

Il Consiglio di Stato, con l’odierna sentenza, ha riconosciuto la legittimità della condotta posta in essere dall’amministrazione comunale. L’Amministrazione esprime la propria soddisfazione per quest’ultima pronuncia che ha ribadito la legittimità dell’azione del Comune di Rende a tutela della salute, del territorio e della sicurezza. In entrambi i gradi, il Comune è stato rappresentato dall’avvocato Achille Morcavallo.